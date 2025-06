Filstalrock 2025 - ABBA Tribute

Mit DANCING DREAM wird der legendäre Sound von ABBA wieder lebendig! Die Tribute-Band aus Italien füllt bereits ausverkaufte Theaterhallen und begeistert ihr Publikum mit einer mitreißenden Show, die nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs ist. Sie bringt die unvergesslichen Hits von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid zurück auf die Bühne – und das in originalgetreuen Kostümen und mit einem authentischen Sound, der ABBA-Fans in die goldene Ära des schwedischen Pop zurückversetzt.

Mit Klassikern wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und “Waterloo” schafft »DANCING DREAM« eine einzigartige Atmosphäre und sorgt für eine Party, die Fans aller Generationen begeistert.