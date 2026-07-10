Filstalrock 2026 – Columbia (Oasis Tribute)

Schlosspark Eislingen Schloßstraße 38-7, 73054 Eislingen/ Fils

Britische Coolness trifft italienische Leidenschaft!

COLUMBIA bringt den unverwechselbaren Sound von Oasis live auf die Bühne – authentisch, energiegeladen und verblüffend nah am Original.

Freut Euch auf die größten Hits wie „Wonderwall“, „Don’t look back in anger“ und „Champagne supernova“ und erlebt einen Abend voller Britpop Vibes, Nostalgie und Rock ’n’ Roll. Columbia begeistert Fans in ganz Europa und hat bereits auf großen Bühnen wie den Biker Days in Basel und dem renommierten Cover Festival in Davos für Gänsehaut gesorgt.

Ein absolutes Muss für alle Oasis Fans und Liebhaber britischer Rockmusik!

Info

Schlosspark Eislingen Schloßstraße 38-7, 73054 Eislingen/ Fils
Konzerte & Live-Musik
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