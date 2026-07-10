Filstalrock 2026 – Radioactive (Imagine Dragons Tribute)

WHATEVER IT TAKES –

Mit RADIOACTIVE kommt die volle Power und Emotion der Imagine Dragons zu Euch! Die Tribute-Band feiert die weltbekannten Rock-Hits und die packende Energie der Imagine Dragons und bringt diese eindrucksvoll und authentisch live auf die Bühne. Von mitreißenden Hymnen wie “Radioactive” und “Believer” bis hin zu gefühlvollen Songs wie “Demons” und “Whatever It Takes” – RADIOACTIVE spielt sie alle und sorgt für unvergessliche Konzertmomente.

Die Band überzeugt mit einer explosiven Performance, die die markanten Sounds, die epischen Drums und die einzigartige Bühnenenergie der Imagine Dragons originalgetreu wiedergibt. Mit Leidenschaft und Detailtreue sorgt RADIOACTIVE dafür, dass Fans in die faszinierende Klangwelt der Imagine Dragons eintauchen können.

Erlebt bei uns den modernen Sound und die mitreißende Atmosphäre eines Imagine Dragons Konzerts!

Let the energy flow…