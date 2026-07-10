Filstalrock 2026 – Victoria (Helene Fischer Double)

Seit 2013 begeistert VICTORIA als Deutschlands meistgebuchtes Helene Fischer Double zahlreiche Bühnen Europas und gilt seitdem als eines der angesagtesten Programmhighlights und größten Zuschauermagneten für Veranstaltungen aller Art.

Von privaten Geburtstagen, über Firmenfeiern, Galas, Stadtfesten, bis hin zu gigantischen Festivals und Open Air Veranstaltungen mit bis zu 11.000 Besuchern, bringt VICTORIA den unverkennbaren Helene Fischer Stil in einer absolut einzigartigen Art und Weise auf jede Show Bühne.

VICTORIA ist die Einzige, die sich seit 2012 ausschließlich mit dem Phänomen Helene Fischer beschäftigt und wird ihr durch die verblüffende Ähnlichkeit in Gesangs- und Sprechstimme, sowie in Optik und Gestik, in ganz besonderem Maße gerecht.

Mit den Megahits wie „Atemlos durch die Nacht“, „Herzbeben“ und „Achterbahn“, sowie den Schlagerevergreens „Die Hölle morgen früh“, und „Ich will immer wieder dieses Fieber spür’n“, bis hin zu Songs aus dem letzten Hit-Albums „RAUSCH“, erlebt Ihr mit VICTORIA ein musikalisches Highlight der Extraklasse mit 100% LIVE Gesang und aufwendig nachproduzierten Instrumentals in Spitzenqualität.