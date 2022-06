Filsterrassen Open Air 2022: Die Original Vögel

„Die Original Vögel“ sind frisch am Start und bereit zum Abflug.

Ihre Mission: Spaß haben, um ihn dann in die Welt hinaus zu tragen. Höhenflug ausgeschlossen. Stretch-Limos, Kaviar und Champagnerduschen sind nicht so ihrs („Der kitzelt eh nur in der Nase“). Als One-Hit-Wonder in die Musik-Geschichte einzugehen, könnten sie sich allerdings doch vorstellen („Aber nur, wenn man auch eine Straße nach uns benennt!“). Mit ihrer Debüt-Single IMMER IMMER WEITER haben sie jedenfalls einen heißen Kandidaten mit Ohrwurmgefahr im Gepäck.