Filsterassen Open Air 2022: Axel Kühn Trio

Mit "Time to Rethink" präsentiert das Trio des preisgekrönten Bassisten Axel Kühn sein bereits drittes Album.

Es ist eine "live" Aufnahme, welche im Frühjahr 2020 bei einem Streaming-Konzert im SWR Studio in Tübingen entstand. Dabei war es für die drei Musiker Ull Möck (Piano), Eckhard Stromer (Schlagzeug) und Axel Kühn (Kontrabass) eine besondere Herausforderung, trotz fehlendem Publikum in den "live" Kosmos einzutauchen, befreit und mit der Intensität aufzuspielen, als ob sie in einem prall gefüllten Jazzclub agieren und in Wechselwirkung mit dem Publikum diese spezielle Energie erzeugen, die es eben nur bei "live" Konzerten gibt. Zugegebenermaßen kein leichtes Unterfangen, welches die drei Musiker allerdings bravourös zu meistern wissen.

Große stilistische Bandbreite von Pop über Klassik zu orientalischen Elementen

Die acht Eigenkompositionen, welche allesamt aus der Feder des Bandleaders stammen, sind genreübergreifend konzipiert. So wird zum Beispiel der opener "Time to rethink" mit Beats aus der Pop Musik angereichert, die Melodie von "The force of silence" erinnert an Klassik und das Stück "Hypnotic belly dance" bedient sich orientalischer Anleihen. Trotz großer stilistischer Bandbreite, klingt die Musik des Axel Kühn Trios keineswegs nach einem musikalischen Flickenteppich. Konsequent wird der Weg, welchen das Trio bei seinen Vorgänger Alben "Open-minded" und "Zeitgeist" einschlug weitergegangen. Dabei hört man deutlich, dass ihre gemeinsame Reise nun schon einige Jahre anhält. Die Musik hat an Raffinesse, Eigenständigkeit, Power und Intensität deutlich dazugewonnen.

Musik trifft ins Herz

Zusammen agieren die drei Musiker wie ein großer Organismus bei dem alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. So entsteht ein ganz eigenständiger Triosound, der tief in unsere Zeit verwurzelt ist und immer von Axel Kühns persönlichem Anliegen zeugt. Es besteht darin, mit jedem Song ein klares emotionales Statement abzugeben, um den Zuhörer dort zu treffen, wo Musik die größte Wirkung hat: im Herzen.

Besetzung

Bass: Axel Kühn; Piano: Ull Möck; Drums: Eckard Stromer

