FILUM Sinfonieorchester & Sebastian Manz

Eröffnungskonzert 2025/2026

Sebastian Manz, Solo-Klarinettist des SWR-Symphonieorchesters, feierte seinen Durchbruch 2008 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München. Dort gewann er den 1. Preis in der Kategorie Klarinette, der seit 40 Jahren nicht mehr in dieser Rubrik vergeben worden war, sowie den begehrten Publikumspreis und weitere Sonderpreise.

Außer solistischen Engagements in Europa und den USA ist Manz auch als Mitglied des Beethoven Septetts aktiv. Mit Ensembles wie dem Boulanger Trio, dem Vision String Quartet, seinen langjährigen musikalischen Partnern Maximilian Hornung, Herbert Schuch und dem Pianisten Kit Armstrong gastiert Manz beispielsweise in München, der Alten Oper Frankfurt, dem Festspielhaus Baden-Baden, dem Wiener Konzerthaus sowie bei zahlreichen bedeutenden Festivals.

Beim Eröffnungskonzert ist Manz mit zwei sehr unterschiedlichen Werken der Klarinettenliteratur zu hören: dem klassisch-romantischen Konzert von Carl Maria von Weber sowie einer Komposition der von jüdischen Volksweisen inspirierten Klezmer-Musik. Dabei steht ihm Clara RichardKömen zur Seite. Die Klarinettistin ist Preisträgerin beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, spielt im Jugendsinfonieorchester Filderstadt und ist an der Talentakademie der Musikschule FILUM.

FILUM Sinfonieorchester

Leitung: Robert Wieland

Klarinette: Sebastian Manz, Clara Richard-Kömen

Giuseppe Verdi Ouvertüre zur Oper „Nabucco“

Carl Maria von Weber Klarinettenkonzert Nr. 2 Es-Dur op. 74

Edvard Grieg aus den „Peer Gynt“-Suiten op. 46 und op. 55

Klezmer-Musik für 2 Klarinetten

Georges Bizet L’Arlésienne-Suite Nr. 2