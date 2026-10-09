Finalabend Limus-Wettbewerb für Klavier

Der Limus-Wettbewerb ist ein Erfolgsmodell auf allen Ebenen:

Junge Musikerinnen und Musiker bekommen alle zwei Jahre die Möglichkeit, sich vor großem und sachkundigem Publikum zu präsentieren, und sie können einen verhältnismäßig hoch dotierten Preis gewinnen.

Gleichzeitig sammelt der Haller Service-Club Lions Sponsorengeld, das hinterher gezielt für die Förderung des Musikunterrichts an Schulen und Musikschulen im Landkreis Schwäbisch Hall weitergegeben wird. Und die Menschen in Schwäbisch Hall bekommen einen Gala-Abend präsentiert, an dem etablierte und noch lernende Musizierende hochkarätige Beiträge liefern. Zudem gibt es traditionell an diesem Abend Zeit für Gespräche bei Häppchen und Getränken.

Der 1. Platz ist mit 1000 Euro dotiert, für den zweiten und dritten Platz sind 750 beziehungsweise 500 Euro ausgelobt. Für die weiteren Plätze gibt es 250 Euro. Zusätzlich wird ein Publikumspreis in Höhe von 250 Euro vergeben.

Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.