Finale Fellbach School Slam

Seit 2013 finden im Jugendhaus jährlich Poetry-Slam-Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene aus Fellbach und Umgebung statt. Hier werden sie gecoacht im Schreiben und Vortragen von eigenen Spoken-Word-Texten. Der Abend verspricht alles, was man sich von einer Poetry-Slam-Veranstaltung erhoffen könnte… und vielleicht sogar noch etwas mehr: Die Rohdiamanten in all ihren wundervollen einzigartigen Ecken und Kanten.

Prosa, Lyrik, Performance-Poesie – was immer sich in sieben Minuten vortragen lässt, darf auf dieser Bühne Ohren umstreichen und Herzen bewegen. Und wie beim Poetry-Slam üblich, seid ihr als Publikum nicht nur Zaungäste, sondern (metaphorisch gesprochen) das Zünglein an der Waage: Ihr entscheidet, wer siegreich von der Bühne geht und sich den Titel schnappt!

Liebe Fellbacher, Support ist kein Mord!