Finaletappe - Lidl Deutschland Tour

Radsport

bis

Heilbronn 74072 Heilbronn

Am 23. August steht Heilbronn erneut ganz im Zeichen des Radsports. Die Lidl Deutschland Tour feiert 2026 ihr großes Finale hier am Neckar.

Heilbronn begrüßt aber nicht nur die Profis, sondern auch den Nachwuchs: Junge Talente präsentieren sich bei der LichtBlick Newcomer Tour.

Darüber hinaus kommen Hobbyradsportlerinnen und -radsportler bei der ADAC Cycling Tour auf ihre Kosten, während die jüngsten Radsportfans bei der kinder Joy of Moving mini tour mit Laufradrennen, Fahrrad-Erlebniswelt und Bike Parade begeistert werden. Ergänzt wird das Programm durch die Expo Tour, die mit zahlreichen Attraktionen, Testmöglichkeiten und Mitmachangeboten für einen erlebnisreichen Tag sorgt.

Weitere Infos auf www.deutschland-tour.com/de

Info

Heilbronn 74072 Heilbronn
Sport & Bewegung
bis
Google Kalender - Finaletappe - Lidl Deutschland Tour - 2026-08-23 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Finaletappe - Lidl Deutschland Tour - 2026-08-23 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Finaletappe - Lidl Deutschland Tour - 2026-08-23 10:00:00 Outlook iCalendar - Finaletappe - Lidl Deutschland Tour - 2026-08-23 10:00:00 ical

Tags