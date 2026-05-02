Finaltag Deutsche Meisterschaft Sportakrobatik

Deutsche Meisterschaften der Sportakrobatik 2026 in Göppingen

Vom 5. bis 7. Juni 2026 finden in der EWS Arena Göppingen die Deutschen Meisterschaften der Sportakrobatik statt. Erstmals werden die Deutschen Meisterschaften für alle Altersklassen im Rahmen einer gemeinsamen Großveranstaltung ausgetragen. Damit entsteht ein besonderes nationales Sportakrobatik-Festival, bei dem Aspire, Jugend, Junioren und die Meisterklasse gemeinsam auf einer Bühne stehen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer bietet sich so die einzigartige Gelegenheit, die gesamte Vielfalt der Sportakrobatik an einem Wochenende zu erleben – von den ersten Meisterschaftsauftritten junger Talente bis hin zu den beeindruckenden Übungen der besten Formationen Deutschlands. Auch Athletinnen und Athleten der deutschen Nationalmannschaft werden in Göppingen an den Start gehen. Darunter befinden sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten Europameisterschaften sowie Formationen aus der aktuellen World-Cup-Saison, die ihr Können vor heimischem Publikum präsentieren werden. Die Qualifikationstage finden am 5. und 6. Juni 2026 statt. Hier kämpfen die Formationen um den Einzug in die entscheidenden Finalrunden. Der große Finaltag mit den Medaillenentscheidungen wird am 7. Juni 2026 ausgetragen und verspricht hochklassigen Sport sowie spannende Titelkämpfe. Ausrichter der Deutschen Meisterschaften ist der Deutscher Sportakrobatik Bund (DSAB) in Zusammenarbeit mit dem SC Rechberghausen, der als Veranstalter und erfolgreicher Verein die Organisation dieses nationalen Höhepunkts übernimmt. Mit der EWS Arena Göppingen steht eine moderne Wettkampfstätte zur Verfügung, die beste Voraussetzungen für eine mitreißende Atmosphäre und eine erstklassige Präsentation der Sportakrobatik bietet.

Weitere Informationen zum Ablaufplan, zum Ticketverkauf, zu den teilnehmenden Formationen sowie zum Rahmenprogramm werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.