Finanz - ABC

Ob in der Ausbildung, im Studium, beim ersten Job oder der ersten eigenen Wohnung – das liebe Geld spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Spätestens mit der Unabhängigkeit vom Elternhaus sollte man anfangen, sich selbst einen Überblick über Steuern, Anlageformen, Altersvorsorge, Haushaltsführung und vieles mehr zu verschaffen. In diesem Workshop wollen wir Starthilfe geben und zeigen, wie man an eine Steuererklärung herangeht, wie man es schafft, am Ende des Monats noch Geld auf dem Konto zu haben und wie man auch mit geringen Mitteln etwas zur Seite legen kann.