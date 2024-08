Finanzcrashkurs für Frauen

Altersarmut ist weiblich: Frauen verdienen im Schnitt 20% weniger als Männer. Nur 12% der Frauen investieren bisher in Aktien oder Fonds, Frauen beziehen im Schnitt 46% weniger Rente als Männer.

Das muss nicht so bleiben. Es ist nie zu spät sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und einen Schritt in eine selbstbestimmte Zukunft mit mehr Unabhängigkeit zu gehen.

Der Workshop klärt über die Besonderheiten von Frauen in Bezug auf Finanzen auf und soll ein stärkeres Bewusstsein über die eigenen Finanzen schaffen. Die Themen „Wie strukturiere ich meine Finanzen?“, staatliche Förderungen, Vorsorge, Gesundheit sowie der Kapitalmarkt werden in diesem Crashkurs in den Fokus gesetzt.

Tamara Bodendorf ist verheiratet, Mutter einer kleinen Tochter und lebt in Kandel. Sie ist geprüfte Vermögensberaterin und Finanzanlagenfachfrau. Sie möchte Frauen Mut machen, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen.