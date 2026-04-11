Finanzen für Familien: Taschengeld, Sparziele & Geldfragen

Viele Menschen sind unsicher, wenn es um Versicherungen geht: Die einen zahlen seit Jahren Beiträge für Policen, deren Nutzen sie kaum einschätzen können, andere sind möglicherweise nicht ausreichend abgesichert.

In diesem Seminar erfahren Sie verständlich und praxisnah, welche Versicherungen wirklich wichtig sein können, welche Absicherungen oft verzichtbar sind und worauf es bei einer sinnvollen Absicherung ankommt. Ziel ist es, mehr Klarheit im Umgang mit Versicherungen zu gewinnen und die eigene Situation besser einschätzen zu können – damit Sie verstehen, welche Absicherungen Sie wirklich brauchen und welche nicht.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/finanzen-fuer-familien-taschengeld-sparziele-geldfragen-261H203002