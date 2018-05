Für Existenzgründer und selbstständige Unternehmer führt die Handwerkskammer Heilbronn-Franken gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken Beratungssprechtage mit Experten der L-Bank Baden-Württemberg durch.

Der nächste Sprechtag findet am Dienstag, 12. Juni 2018 in der Geschäftsstelle der Handwerkskammer Heilbronn-Franken in Tauberbischofsheim statt.