Finanzplanung für Frauen - Mit der richtigen Altersvorsorge selbstbestimmt in die Zukunft

Zum Equal Pay Day startet das Haus der Familie zusammen mit der Frauenbeauftragten der Stadt Heilbronn, der Agentur für Arbeit sowie dem Frauenrat Heilbronn eine neue, umfassende Finanzreihe, die Frauen dabei unterstützt, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.

Denn noch immer verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit und tragen den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit – mit weitreichenden Folgen für finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge.

Unsere Auftaktveranstaltung zum Equal Pay Day „Finanzplanung für Frauen – schnell und einfach zum persönlichen Überblick“ mit Finanzberaterin Yvonne Preisach zeigt live und online, wie Frauen trotz komplexem Finanzmarkt Klarheit gewinnen und selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. Verständlich, praxisnah und direkt umsetzbar.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/finanzplanung-fuer-frauen-mit-der-richtigen-altersvorsorge-selbstbestimmt-in-die-zukunft-262H203005