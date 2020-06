Finch Asozial

Ben Baumgarten

„Finchis Fiesta Tour“ führt „Ostdeutschlands David Hasselhoff“ auf Autokino-Konzert-Tour durch Deutschland. Sechs exklusive Autokino-Konzerte in Mai und Juni in einem ganz speziellen Setting.

Was macht Deutschlands sinnlichster Battle-Rapper, wenn sein zweites Album auf Platz 2 der deutschen Albumcharts eingestiegen ist und er nach überstandener Schulter-OP endlich wieder loslegen darf – aber inzwischen Corona die Regeln macht? Wohin mit den Emotionen, der täglichen Portion Eskalation und dem Pfeffi? Ganz klar: Der Ostblock-Gee kommt trotzdem zu seinen Fans – auch wenn sie das Feuer der Liebe und Erregung aus ihren Autos heraus entfachen müssen – abgerissen wird trotzdem! Nicht ohne Grund trägt einer der erfolgreichsten Kleinwagen Deutschlands den Namen „Fiesta“ – also bitte: Vorhang auf, Scheinwerfer an, Hupen vorgewärmt und ab geht sie, die „Finchis Fiesta Tour“, die ab dem 29. Mai seine Fans in sechs deutschen Städten glücklich macht und am 05. Juli Station am Flughafen Stuttgart macht! Abfahrt!