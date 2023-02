Finde deine Lebensaufgabe – Wie du dein Potential entdeckst! Erlebnisabend

Oft irren wir planlos und unsicher umher, wenn wir doch eigentlich unserer Berufung folgen wollen, wenn wir unsere Lebensaufgabe leben möchten.

Wir sind hilflos und suchen Rat im außen, obwohl wir den besten Ratgeber längst in uns tragen. Was innen ist, ist auch außen sichtbar! Deshalb ist unser Gesicht die Informationsquelle Nummer eins, wenn es um alle Fragen des Lebens geht. Dort steht nicht nur, wer wir sind, sondern auch was unser Potential, was unsere Talente und unsere Lebensaufgabe ist. Sie zu entdecken, heißt selbstbestimmt zu leben und glücklich zu sein. Das neue Buch von Eric Standop: „Ich lese deine Lebensaufgabe“ gibt hierüber tiefe Einblicke. In seinem Vortrag und dem anschließenden Live Reading zeigt er zudem Wege auf, die helfen sich selbst zu verwirklichen und die eigene Berufung zu leben.

