Neuzeitliche Jäger und Sammler - Vom Umgang mit vorgeschichtlichen Objekten im 19. ...

Vortrag von Dr. Clemens Lichter, Kurator Prähistorische Archäologie, Antike Kulturen im Badischen Landesmuseum Karlsruhe.

Im 19. Jahrhundert entstand eine ganz eigene Wissenschaftspraxis. Es wurde gesammelt und geforscht, publiziert und diskutiert. Nicht ohne Grund gilt Pfarrer Karl Wilhelmi mit seinen systematischen Grabungen als Begründer der Altertumswissenschaften in Süddeutschland. Zwei heute im Bestand des Badischen Landesmuseums befindliche Steingerätesammlungen, die Ende des 19. Jh. als Schenkungen nach Karlsruhe gelangten, bilden den Ausgangspunkt für eine Betrachtung des Umgangs mit archäologischen Artefakten in dieser Zeit. Die Nachfrage nach Altertümern und das Streben Einzelner nach Auszeichnungen haben zahlreiche Objekte in Museumssammlungen fernab ihres Herkunftsortes verfrachtet.

Barrierefreier Zugang zum Veranstaltungssaal.