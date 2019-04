Finde Deinen Weg

Die Schule liegt (bald) hinter Dir, aber Du weißt noch nicht, wohin es gehen soll? Oder Du zweifelst, ob der eingeschlagene Weg – Ausbildung, Studium etc. – der richtige ist? Die Arbeitswelt ist komplex geworden, einen Beruf fürs Leben findet kaum noch jemand – und will kaum noch jemand.

Gleichzeitig gibt es diese Angst, die falsche Wahl zu treffen…Solche Entscheidungen sind Teil eines Lebenskonzepts, sie erfordern eine konstruktive Auseinandersetzung mit sich selbst, einen klaren Blick auf die eigenen Wünsche und Fähigkeiten. Was sind Deine Stärken? Was ist Deine Leidenschaft?Unter professioneller Anleitung wirst Du Dich in einem zertifizierten Verfahren intensiv mit diesen Fragen beschäftigen, Antworten finden – und einen ersten Schritt in Deine neue Zukunft gehen.

Kurs-Nr. 192W112

Dorothee Beck-Westphal ist Berufs- und Laufahnberaterin und Geschäftsführerin des S & B Institut für Berufs-und Lebensgestaltung GmbH in Fellbach bei Stuttgart mit über 30-jähriger Berufspraxis und Seminarerfahrung.