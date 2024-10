Finde Musiker Crailsheim - Live!

Es ist so weit–FMCR live! geht in eine neue Runde. Es erwarten euch junge, erfahrene, neugierige... Künstler*innen die sich euch an diesem Abend präsentieren.

Euch erwartet ein bunter Abend mit unterschiedlichsten Künstlern aus unterschiedlichsten Genres. Einige davon stehen das erste mal auf einer großen Bühne und präsentieren sich einem Livepublikum oder spielen den ersten Auftritt mit ihrer neuen Band.Genau das ist es was FMCR ausmacht, wir bieten zusammen mit dem Ratskeller Crailsheim eine Bühne für junge, erfahrene, neugierige, … Musiker. Diese können an diesem Abend Mitstreiter finden, um mit ihnen gemeinsam Musik zu machen oder auch ihre neuen Projekte das erste Mal auf eine große Bühne bringen. Als Zuhörer ist man bei diesem Schritt live dabei.

Fester Bestandteil dieser musikalischen Abende ist die FMCR Session Band, die mit immer wieder neuen Musikergästen und EUCH den Abend mit Livemusik verzaubert.

Für Musiker und Künstler:

Wir laden euch Musiker und Sänger dazu ein euch einem öffentlichen Publikum zu präsentieren. Wer also Lust hat seine Musik der Öffentlichkeit auf der Bühne im Ratskeller vorzustellen kann sich bei uns melden, unabhängig von musikalischem Niveau, Alter, Genre oder Instrument. Dabei ist es egal, ob ihr eine komplette Band seid, mit komplettem Instrumentenequipment und einem Repertoire an Musikstücken, euch selbst mit Gitarre oder Akkordeon zu einem Gesangsstück begleitet oder ein Stück singen wollt, aber keine Begleitband habt. Eine Bühne und eine komplette Anlage mit Mikrofonen und Mischpult und alles, was dazugehört ist vorhanden.

Um genaueres zu erfahren kann man sich unter www.FindeMusikerCR.de informieren. Gerne unterstützen wir euch auch, wenn ihr andere Musiker, Sänger, Proberäume oder Auftrittsmöglichkeiten finden möchtet.