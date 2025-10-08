Finderlohn sind Oli Wilhelm (Gesang, Gitarre) und Martin Norz (Gesang, Gitarre).

Gegründet 2021 spielen sie nebst eigenen Liedern über Gesellschaft, Liebe und Krieg, vertonte Gedichte von Hölderlin, Goethe, Rilke, Fallersleben, Hesse und Brecht. Fast vergessene Traditionals und ihre persönliche Lieblingsstücke von Nick Cave über Bob Dylan bis Tom Waits „würzen“ das Programm. Mal kauzig wild mal leise rezitierend, kritisch, nie bieder, ehrlich und handgemacht.

Ungewöhnliche Inhalte sind Triebfeder und Inspiration, manchmal zwar aus alter Zeit, dennoch immer im Kontext zum aktuellen Zeitgeschehen. Es fließt Herzblut und Schweiß.