„Wie Findus zu Pettersson kam“, Figurentheater nach dem Bilderbuch von Sven Nordqvist

Es war einmal ein alter Mann, der hieß Pettersson. Er war oft so allein, dass er sich am Morgen am liebsten die Decke über den Kopf gezogen hätte und verschwunden wäre. Bis seine Nachbarin ihm einen Pappkarton brachte. Drinnen war ein Kater, der noch so klein war, dass er Platz in Petterssons Hand hatte. Jeden Abend las er ihm Geschichten vor. Endlich hatte er jemanden, mit dem er reden konnte, der ihm zuhörte! Und eines Tages war es so weit: Der Kater sprach seine ersten Worte. „So eine Hose möchte ich auch haben“, sagte Findus. Was für einen wunderbaren Kater er doch hatte!

In dieser Geschichte gibt es natürlich auch die Hühner, einen Dachs und ganz viele freche Mucklas!

Regie: Andrej Uri Garin

Spiel: Ellen Heese

Figuren: Mechtild Nienaber

Eintritt: Kinder 4 €, Erwachsene 5 € im Vorverkauf, direkt zur Veranstaltung 5 €/6 €

Vorverkauf in der Mediothek und der SchönBuchHandlung