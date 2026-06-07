Finest Selection

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Theaterkeller Schwäbisch Hall Hafenmarkt 5, 74523 Schwäbisch Hall

Delicate music to please your mind, body and soul! Treibende Beats, fein selektierte DJ‑Sounds und  urbaner Keller‑Vibe schaffen eine entspannte Underground‑Atmosphäre – ideal zum Abtauchen und Tanzen bis spät in die Nacht. 

Seit 2015 veranstalten wir die Reihe „FINEST SELECTION“ einmal monatlich im Theaterkeller. Gestartet mit dem Wunsch die persönlichen musikalischen Vorlieben mit andern Leuten zu teilen, einen Ort zum friedlich ekstatischen Tanzen zu schaffen und gemeinsames Erleben von außergewöhnlichen Klanglanglandschaften und Sounds, ist die ‚SELECTION‘ mittlerweile eine Institution in der musikalischen Szene Halls.

Finest Selectorz: Andreas Erke, Michael Bazlen, Felix von Döring 

Info

Theaterkeller Schwäbisch Hall Hafenmarkt 5, 74523 Schwäbisch Hall
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