Binnen Minuten ausverkaufte Arenen, weltweit Millionen kreischende Fans, perfekt choreografierte Boy- und Girlgroups aus Südkorea – das ist K-Pop! Am 28. September 2019 kommt dieses Ausnahmephänomen in die SAP Arena. Die Koreanische Zentrale für Tourismus (Korea Tourism Organization) und Semmel Concerts veranstalten das erste FINGER HEART FESTIVAL und präsentieren das Land, in dem der weltweite Hype seinen Anfang nahm. Auf dem Außengelände der Arena und in der Halle steht an diesem Tag daher alles im ZeichenSüdkoreas.

Auf dem Arenavorplatz wartet auf die Besucher bereits tagsüber ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für die ganze Familie. Highlight des Festivals werden die K-Pop-Konzerte am Abend in der SAP Arena sein. Dann bringen MONSTA X, COSMIC GIRLS und KARD die Halle zum Beben. Das Programm auf dem Arenavorplatz ist kostenfrei.

Südkorea, das Land der K-Pop-Talentschmiede, stellt sich vor und zeigt, dass es noch viel mehr zu bieten hat als Smartphones, eSports und Autos. Schon vormittags können alle Interessierten beim Korean Culture & Tourism Festival ein umfangreiches Programm erleben, mit Streetfood, Showaufführungen und Informationsständen. Hier sind nicht nur die Konzertbesucher, sondern alle Koreafans herzlich willkommen.

Am Abend steht dann der Höhepunkt des Tages auf dem Programm: der Auftritt der drei K-Pop-Bands in der Arena! Das Line-up steht bereits fest. Mit dabei sind MONSTA X, COSMIC GIRLS und KARD.

Die sieben Jungs von MONSTA X blicken seit ihrem Debut 2015 auf einen kometenhaften Aufstieg zurück! Mit mehreren erfolgreichen Alben, Welttourneen und zahlreichen Awards haben sie sich in die Topliga der aktuellen K-Pop-Bands gespielt. Die beiden Rapper Jooheon und I.M sowie die Sänger Wonho, Kihyun, Shownu, Minhyuk und Hyungwon überzeugen mit gesanglichem Talent, ausgefeilten Choreografien und einem einzigartigen Mix aus Hip-Hop, Elektro-Dance und Pop. Damit begeistern sie ein weltweites Publikum. Millionen Follower auf Facebook, Instagram und Twitter lassen keinen Zweifel am Erfolg der Boyband. Mit ihrem aktuellen Megahit „Alligator“, der auf YouTube bereits über 25 Millionen Mal aufgerufen wurde, kommt MONSTA X nun endlich auch zum ersten Mal in ihrer Bandkarriere nach Süddeutschland!

Mit den COSMIC GIRLS (auch WJSN genannt) steht eine der größten K-Pop-Girlgroups auf der Bühne. Die Sängerinnen, Tänzerinnen und Rapperinnen überzeugen seit ihrem Debut 2016 Fans in und außerhalb Südkoreas. Jedes Bandmitglied bringt eigenes Potential mit, sodass die Girlgroup mit immer wieder neuen Stilen erfolgreich aus der Masse unzähliger K-Pop-Bands hervorsticht. So schlüpften die Sängerinnen bereits in die Rolle von Ballerinen, trugen Schuluniformen und zeigten sich in Cheerleader Outfits. Ihr Sound variiert ebenso wie ihr Stilkonzept und reicht von Synthiepop über elektronischen Hip- Hop bis hin zu Elektro-Pop. Beim FINGER HEART FESTIVAL geben die COSMIC GIRLS ihr erstes Deutschlandkonzert! Sie werden die Arena mit ihrem ganz eigenen Feuerwerk zum Beben bringen! Mit im Gepäck haben sie ihr neues Album „For the Summer“ (VÖ: 04. Juni 2019) mit der Hitsingle „Boogie Up“.

Die vierköpfige Band KARD wurde bereits zu Beginn ihrer Bandkarriere 2017 vom amerikanischen Billboard-Magazin unter die Top 5 der vielversprechenden K-Pop Newcomer des Jahres gewählt. Und das zu Recht! KARD begeistern eine riesige Fangemeinde in Amerika und Europa! Mehrere Welttourneen, Top Ten Platzierungen ihrer EPs in den Billboard Charts sowie Awards in Asien und Amerika unterstreichen den Erfolg. Ihre Single „Rumor“ (VÖ: 24. April 2017) erreichte nicht nur in 13 Ländern Platz eins der iTunes K-Pop Charts, sondern das Musikvideo zählte innerhalb von nur einem Tag über 1,8 Millionen Klicks. KARD geben nach ihrem Auftritt im Frühjahr in Düsseldorf zum ersten Mal in der Bandgeschichte ein Konzert in Süddeutschland! Was in den 1990ern in Südkorea begann, begeistert heute längst nicht mehr nur ein koreanisches Publikum, sondern hat fast alle Kontinente erreicht.

Das FINGER HEART FESTIVAL bringt dieses einzigartige Spektakel endlich auch nach Süddeutschland. Ein Muss für alle Liebhaber der koreanischen Kultur und für alle, die es noch werden möchten! Das FINGER HEART FESTIVAL steht ganz im Namen des berühmten Symbols, das heute nicht nur in seinem Ursprungsland Südkorea Kult ist. Das Finger Heart, übersetzt Fingerherz, ist ein Fingerzeichen, bei dem man den Daumen auf den Zeigefinger legt und damit eine Herzform bildet. Es ist ein Ausdruck von Liebe, Zuneigung, Freundschaft und sogar eine Art, jemanden zu verführen. Seine Anfänge hat das Fingerzeichen in der K-Pop-Community und ist ein bekanntes Symbol unter K-Pop-Stars und ihren Fans. Sie nutzen diese Geste als bequeme Alternative zum großen Handherz. Ein schönes Symbol, ganz ohne Worte, das Menschen rund um die Welt verbindet.