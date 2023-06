Kunterbuntes Fingerfood - klein, geschmacklich aber ganz groß.

Ihr seid eingeladen für eine Sommerparty und wisst nicht was Ihr mitbringen könnt? Dann holt Euch Ideen und Inspirationen in unserem Kurs, die auf der nächsten Party zum Wow-Effekt führen. Lernt von unserer Fingerfood-Expertin kreative Tricks, mit denen Ihr Eure Häppchen in kleine Kunstwerke verwandeln könnt.