Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung

× Erweitern Foto: Matthias Robl Christine Eixenberger

Christine Eixenberger hat sich bereits einen Namen als Schauspielerin und »komödiantische Nahkampfwaffe« gemacht. Nun ist die junge Schlierseerin auf Tour mit ihrem neuen Soloprogramm »Fingerspitzenlösung«. Darin hält Frau Eixenberger ihre pädagogische

Spürnase in die aufgeschlagenen Knie der Gesellschaft – eine Pausenaufsicht der Extraklasse, die nie außer Acht lässt, wo sie herkommt, wo sie hingeht und wann es 13 Uhr ist. Aber auch Grundschullehrerinnen brauchen mal eine »große Pause«. Raus

aus der Schule, weg von »Lernbelästigungen« jeglicher Art – hinein in den Tempel von Meditation und Moorbehandlung. Ein Wellness & Spa Hotel scheint genau der richtige Ort zu sein, um die Seele baumeln zu lassen. Oder befindet sich Frau Eixenberger hier eher in einem pädagogischen Piranha-Becken? Eine Pädagogin in freier Wildbahn – da ist guter Rat teuer.

Christien Eixenberger