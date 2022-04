Finissage der Ausstellung „Karnevalsverbot trotz Maskenpflicht”

Zur Finissage der Ausstellung am 1. Mai um 15 Uhr stellen die beiden Galerie-Betreiber assoziativ zu den Exponaten ausgewählte Texte vor –

und fügen so den menschenleeren Bildern literarische Protagonisten aus Romanen, Kurzgeschichten und Gedichten hinzu. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Mit der Präsentation der neuen Gemälde-Serie von Jan Jansen fokussiert "Schacher 2 – Raum für Kunst und Poesie" ab dem 24. Februar 2022 ein aktuelles Phänomen. Die „Karnevalsverbot trotz Maskenpflicht“ betitelte Schau wird (passend zum Titel) an Weiberfastnacht eröffnet.

Jan Jansen (1988 geboren in Köln, lebt in Stuttgart) beschäftigt sich in den 15 Arbeiten seiner aktuellen Serie mit der Thematik "Lockdown". Die teils beobachteten, teils komponierten Szenen beleuchten feinsinnig die widersprüchlichen Wirklichkeiten unseres momentanen Alltags. Jansen transformiert TV-Bilder, Artikel, Gesehenes und Empfundenes zu trostlosen, aber auf gewisse Weise auch "schönen" Hausfassaden, die sich abstrakten Farbkompositionen und gegenstandslosen Rasterbildern annähern.

Wir sehen geschlossene Geschäfte, menschenleere Bahnsteige und einsame Fußgängerzonen. Die Menschen sind nur in Form von verlorenen Atemmasken, kitschigem Nippes am Fenster, unschönen Graffitis und verblichenen Plakaten anwesend. An Karneval denkt hier aber niemand, oder doch?