Finissage der Sonderausstellung "Bilder einer Ausstellung"

Haus der Geschichte Dinkelsbühl Altrathausplatz 14, 91550 Dinkelsbühl

Schon immer wurden Musiker durch Kunstwerke inspiriert und setzten diese in Klänge um. Farben, Linien, Details oder Bildinhalte lösen auf verschiedenen Ebenen Impulse und  Empfindungen aus, die in Klänge übersetzt werden.

Die Ausstellung zeigt Werke von Mo Schweizer, die von dem Stuttgarter Jazzmusiker und Komponisten Wieland Kleinbub in Musik umgesetzt wurden. Gleich dem Gang durch eine Ausstellung wie bei Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ können die Ausstellungsbesucher Kunst und Musik in unmittelbarer Verbindung erleben.

Mo Schweizer arbeitet bevorzugt mit der Alcohol Ink Technik und schafft mit ihr eine faszinierende Welt aus leuchtenden Farben und schimmernden Transparenzen. Ihre Bilder sind voller Leichtigkeit und Dynamik, die mit Musik zu einem Gesamterlebnis verschmelzen.

Zur Finissage um 11 Uhr ist die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen!

Info

