Finissage Gabi Blum - The Rise and The Fall (of the Great)

Gabi Blum - The Rise and The Fall (of the Great) 10.11.2025 - 10.05.2026

Vernissage 9. November 2025 13 Uhr

Finissage 10. Mai 2026 13 Uhr mit Katalogpräsentation

Gabi Blum erschafft raumfüllende begehbare Installationen und kombiniert diese mit Performance und Video. Sie schichtet verschiedene Ebenen und Fragmente so lange, bis aus ihnen neue Erzählungen entstehen. Ihre scheinbar einfach konstruierten Kulissen spielen mit der Wahrnehmung der Besucher*innen und nicht selten werden die Besucher*innen selbst zu Protagonist*innen in der Szenerie.

Inspiriert von der früheren Nutzung des Vogtshaus als Heimatmuseum und von der musealen Sammlungspräsentation im Fleischermuseum begibt sich Blum auf ihre eigene Spurensuche und arbeitet ihr bisheriges Werk und Herkunft pseudo-museal auf. Fast wie bei einer „Nose to Tail“ Verwertung im Fleischerhandwerk zerlegt sie alles in Einzelteile, sortiert Fragmente und Geschichten, nimmt Teile weg, kombiniert neu, führt vieles ad absurdum. Es entsteht eine installative Landschaft in Form von surrealen Dioramen und Kulissen, die die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verwischen und etwas über die Seele der Künstlerin und ihr Werk erzählen.