Finissage JAK im Bild

Zu Beginn der Herbstsaison wurden die Besucher des JAK von grundierten Leinwänden empfangen.

Die Malerin Sibylle Bross baute ihre Staffelei auf, nahm eine Leinwand von der Wand und setzte während des Konzerts Musiker, Besucher, Instrumente usw. mit ihren Ölfarben direkt in Licht und Farbe um. Nach dem Konzert hängte sie die gestaltete Leinwand wieder an ihren Platz. So ist im Lauf der Monate Konzert für Konzert eine Ausstellung gewachsen – für uns Zuschauer wie auch für die Künstlerin ein spannender Prozess.

Sibylle Bross hat in Paris und Stuttgart freie Malerei studiert. Ihr Thema ist der Mensch in all seinen Facetten. In den letzten Jahren rückt immer mehr die Natur in den Fokus der Künstlerin. Ihre besondere Leidenschaft gilt der PleinAir-Malerei. Dabei steht sie mit ihrer Staffelei und den Ölfarben vor Ort und lässt sich von der Umgebung zum Bild inspirieren. Daraus entstehen lebendige Bilder mit großer Frische, die an die Freiluftmalerei um 1900 anknüpfen, durch ihren expressiven Duktus aber in die Gegenwart reichen. Durch die PleinAir-Malerei wurde sie schon weltweit zu vielen Symposien und Ausstel-lungen eingeladen und hatte Begegnung und Austausch mit Malerkollegen vieler Nationalitäten.

Heute ist es soweit! Die Bilder, die Sibylle Bross während der Konzerte gemalt hat, sind nun zu einer Ausstellung geworden. Wer die festgehaltenen Schwingungen erwerben und konserviert mit nach Hause nehmen möchte, hat heute die Gelegenheit dazu.