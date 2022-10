Finissage Landesausstellung Kunsthandwerk 2022: Konzert und Führung

"Ich verwandle Träume und Wünsche in ein ganz persönliches, individuelles Schmuckstück", sagt Cristina Scheuermann und bezeichnet damit das Herzstück ihrer Arbeit als Schmuckkünstlerin.

In ihrem Atelier in Karlsruhe fertigt sie Unikatschmuck, in dem sich die Einzigartigkeit der Person spiegelt, die das Schmuckstück trägt. In ihrer Führung durch Landesausstellung Kunsthandwerk 2022, in der sie mit dem Ring "Principessa" vertreten ist, gibt Cristina Scheuermann Einblicke in ihre Arbeit und zeigt zugleich ihr Können am Cello.

Die Landesausstellung Kunsthandwerk 2022 zeigt vom 25. September bis 6. November 2022 in der Galerie im Prediger und im Labor im Chor die mit einem Staatspreis prämierten Werke und viele weitere ausgezeichnete und ausgewählte Stücke aus baden-württembergischen Ateliers und Werkstätten. Das Spektrum umfasst Schmuck und Gerät ebenso wie Keramik, Glas und Textil, Marionetten und Flechtwerk, Arbeiten aus Leder und Papier, Holz, Metall und Stein.

Die Arbeiten stellen die dynamische Schaffenskraft, Kreativität und handwerkliche Exzellenz des baden-württembergischen Kunsthandwerks unter Beweis. Eine unabhängige Fachjury wählte unter den zum Wettbewerb um die Staatspreise eingereichten Arbeiten 90 Objekte von 56 Künstlerinnen und Künstlern aus, vergab die Staatspreise und weitere Auszeichnungen. Eine künstlerisch anspruchsvolle Formgebung, handwerkliche Präzision und Funktionalität aber auch eine innovative Gestaltung oder ein experimenteller Umgang mit dem Material begründen den Wettbewerbserfolg.