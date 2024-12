Finissage mit Führung und Konzert Pony Says

Im Anschluss an eine Führung mit den Kuratoren Bernd Georg Milla und Saskia Dams findet um 18:00 Uhr im Galerieversammlungsaal ein Live-Konzert der Gruppe Pony Says statt: mit Lucas Gerin, Thilo Ruck und Felix Nagl.

Als Bestandteil der Ausstellung entsteht eine Vinyl-LP mit der Band, in Kooperation mit der Künstlerin Elisa Jule Braun. Pony Says ist ein Trio, das sich auf zeitgenössische Musik und freie Improvisation spezialisiert hat. Neben ihren Haupt-Instrumenten (Klavier / Keyboard, Schlagzeug / E-Drums, Gitarre / E-Gitarre) spielen die drei ad-hoc-Instrumente, steuern Live-Elektronik und integrieren Licht und Video in ihre Performance.

Ohne Anmeldung.