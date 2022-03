Finissage und Musik zum Abschluss der Ausstellung "Anfangsbilder-Einzelkunstwerke-Gemeinschaftswerk" ...

Am Sonntag, den 10.04.2022 um 10.30 Uhr laden Bürgermeister Ralf Barth, die Projektgruppe "Demenzfreundliche Kommune Denkendorf"mit der Künstlerin Anne Demuth sowie drei Musiker der Musikschule Denkendorf zu einer feierlichen Matinée in den Generationentreff ein. Die Matinée steht im Zeichen schöner Erinnerungen, die geweckt werden durch Kunst und Musik: 104 Einzelkunstwerke, gestaltet von älteren Menschen mit und ohne Demenz in der Häuslichkeit und den Denkendorfer Pflegeeinrichtungen können einzeln und als buntes Gemeinschaftswerk „Wir leben Zusammenhalt“ betrachtet werden. Dazu spielen die Musikerin Petra Lüers an Rhythmusinstrumenten und die Musiker Andreas Heimerdinger am Akkordeon und Oliver Ruck am Klavier altbekannte Melodien und Evergreens.