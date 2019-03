Finissage zur Ausstellung "Zugwiesen - ein Paradies aus zweiter Hand"

In der Ausstellung werden eindrucksvolle Aufnahmen des Remsecker Ornithologen Dr. Rainer Ertel und vieler weiterer Naturfotografen des Naturschutzbundes Ludwigsburg zu sehen sein. Im Fokus stehen nicht nur die Alltagsvögel: Graugänse oder Schwäne, sondern alle Vögel, die dort im Jahreslauf zu sehen sind. Besonders die Wintergäste wie Bekassine, oder Wasserralle finden in den Zugwiesen auch bei strengem Frost einen wichtigen Lebensraum. Nicht zuletzt hat sich der blau schillernde Eisvogel dort angesiedelt. Neben den großformatigen Vogelfotos wird auch die neue Fluss- und Uferlandschaft am Neckar portraitiert.