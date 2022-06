Beim 38. Finkenbach-Festival 2022 feiert die Musikwelt mit Kraut- und Hardrock, Blues, Ska und psychedelischen Klängen ein Stelldichein im Odenwald Finkenbach.

Die Organisatoren haben kräftig rangeklotzt. Die Planung fürs 38. Finkenbach-Festival steht. Mit einem ganz starken Line-up geht das Kult-Musikfestival im Odenwald nach zwei Jahren Zwangspause wieder an den Start. Alt und Jung, bekannt und Newcomer, regionale und internationale Bands versammeln sich am 12. und 13. August 2022 auf der Bühne im idyllischen Finkenbachtal.

Kraan und Epitaph halten die Tradition von viereinhalb Jahrzehnten Finkenbach-Festival hoch. Bestimmt fünf Mal dürfte Kraan mit Helmut Hattler, Jan Fride und Peter Wolbrandt schon im Odenwald gespielt haben. 1971 gegründet, steht die Gruppe für die Verschmelzung von Jazz und Rock mit orientalischen und asiatischen Klängen. Das Trio besetzt die Headliner-Position am Samstag um 21 Uhr.

Opener am Freitag ist um 19 Uhr Epitaph. Die deutsche Rockband besteht seit 1969. Zuletzt spielte sie vor vier Jahren in Finkenbach und riss die Fans dabei durch ihre sehr druckvollen Songs mit. Für Blues, R&B, Rock, Jazz und Soul steht der hoch gehandelte Däne Thorbjørn Risager mit seinen „Black Tornados“, der freitags um 21 Uhr zur Primetime die Bühne entert.

Danach um 23 Uhr wartet ein besonderer Leckerbissen auf alle Bluesrock-Fans: Vanja Sky, Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow und Norah Jones, tritt mit ihrer Band auf. Ebenfalls dem Blues huldigen am Samstag um 17 Uhr Dr. Will & The Wizards. Dahinter verbirgt sich mit Paradiesvogel Dr. Will einer der großartigsten Blueser und Entertainer in europäischen Landen.

Für „Space Debris“ (um 19 Uhr) ist es 2022 genau zehn Jahre her, dass sie ihren ersten Auftritt beim Finkenbach-Festival hatten. Obwohl „erst“ 2001 gegründet, sehen die Musiker ihre Wurzeln in der Tradition des Kraut-, Psychedelic- und Hard Rocks der frühen 1970er Jahre.

Mit den „Villagers of Ioannina City“ (oder kurz VIC) haben die Festival-Macher für 2022 einen besonderen Coup gelandet. Die Griechen aus der Region Epirus werden in Szenekreisen nach ihrem Album „Age of Aquarius“ hoch gehandelt. Ein mehr als sehenswerter Geheimtipp am Samstag um 23 Uhr.

Eröffnet wird der 13. August um 15 Uhr musikalisch ganz anders: Ska-Altmeister Arthur Kay will mit seinen Kölner „Clerks“ das Festivalgelände zum Hüpfen bringen. „RimoJeki“ alias „The Giant Reptilians from Nibiru planet“ beenden mit ihrer theatralisch-musikalischen Show beide Tage.