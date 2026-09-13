Finn Flosse räumt das Meer auf

Finn Flosse ist ein kleiner Meeresbewohner. Freudig singend und blubbernd schwimmt er durch das Meer, das so groß und schön ist.

Mit den Seepferdchen galoppiert er durch Seegraswiesen und bei Nacht bringen Seesterne und Laternenfische das Meer zum Leuchten. Zweimal im Jahr trifft er den riesigen Wal, der das ganze Meer kennt und so viele Geschichten erzählt. Doch irgendwas muss passiert sein, denn eines Tages ist alles anders: Die Seepferdchen haben Bauchweh, die bunten Korallen haben alle Farbe verloren und der alte Hering ist in einem geisternden Netz gefangen. Was ist da los? Warum geht es all seinen Freunden so schlecht? Finn Flosse macht sich auf die Suche und beschließt gemeinsam mit dem Wal und allen Meerstieren das Meer aufzuräumen.

Figuren- und Erzählstück mit Musik für Menschen ab 4 bis 8 Jahren.