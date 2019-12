Finnisage und Podiumsdiskussion

Bewegung in der Kunst! Kunst in Bewegung? Künstler*innen und Kurator*innen im Gespräch.

Bewegung in der Kunst! Kunst in Bewegung? Künstler*innen und Kurator*innen im Gespräch Zum Ende der Ausstellungen On the Quiet, CROSSING LIMBO im SCHAUFENSTER JUNGE KUNST und Frühe Fotos, Späte Bilder. Skulptur im KABINETT KUPKE lädt die Galerie die Künstler*innen und Kurator*innen Marie Lienhard, Joachim Kupke, Benjamin Appel und Carolina Pérez Pallares zu einer Diskussion über bewegte Kunst und Kunst in Bewegung ein. Im Gespräch mit Madeleine Frey (Leiterin der Galerie Stadt Sindelfingen) und Sebastian Schmitt (Kuratorischer Assistent) diskutieren sie über Veränderung, Bewegung und Transfer in der zeitgenössischen Kunst, über den Umgang mit Originalen, dem Absurden und den ironischen Momenten im Kunstgeschehen