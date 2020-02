Mit der Einladung des originellen finnischen Mundharmonika-Quartetts Sväng für den 7. März hat ODEON einige Göppinger Kulturtreibende zu einer gemeinsamen Finnischen Kulturnacht im Alten E-Werk inspiriert:

Zum Auftakt gestalten Tina Stroheker und die gebürtige Finnin Armi Roth-Bernstein-Wiesner eine zweisprachige Lesung mit finnischer Lyrik – eine seltene Gelegenheit, nicht nur dem Sinn, sondern auch dem Klang dieser ebenso komplexen wie verrückten Sprache nachzuhorchen!

Danach zeigt das Open End Kino zwei Filmklassiker von Aki Kaurismäki – zuerst „Das Leben der Bohème“ (1992), danach „Juha“ (1999). Die Filmvorführungen werden umrahmt von Bonmots des preisgekrönten Kult-Filmemachers, gelesen von Gerd Kolter.

Die deutsch-finnische Gesellschaft Baden-Württemberg rundet das Ganze kulinarisch ab mit typisch finnischen Getränken (Bier, Lonkero, …) und Snacks (karelische Piroggen, Blini, …) – unterstützt von der Göppinger Volkshochschule.

Tervetuloa! Willkommen!

Mit Tina Stroheker, Armi Roth-Bernstein-Wiesner & Gerd Kolter (Rezitation) sowie Filmen von Aki Kaurismäki

Finnisches Kulturwochenende Finnische Nacht mit Film & Lyrik am Freitag + Konzert mit Sväng am Samstag | Finnisches Kulturwochenende Finnische Nacht mit Film & Lyrik am Freitag + Konzert mit Sväng am Samstag