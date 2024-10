Finnischer Konzertabend mit dem Anne-Marie Kivimäki Ensemble

Die Deutsch-Finnische Gesellschaft präsentiert das Anne-Mari Kivimäki Ensemble: Anne-Mari Kivimäki ist eine der interessantesten Künstlerinnen Finnlands, die Konzertbühnen mit Akkordeon-Trance erobert hat.

Sie ist eine originelle Musikerin und Komponistin. Kivimäkis Musik kombiniert einen hypnotischen Herzschlag, rasselnde Archivaufnahmen und den Klang des Notka-Akkordeons. Kivimäki und ihre Band touren sowohl auf heimischen Bühnen als auch in internationalen Konzertarenen.

Zu ihren Bands gehören die experimentelle Ethnotechno-Band Suistamon Sähkö und das hypnotische Underground-Trio Anne-Mari Kivimäki & Palomylly feat. Timo Saari. Darüber hinaus kann man Kivimäki zusammen bei Auftritten mit der Tänzerin und Choreografin Reetta-Kaisa Iles als „Puhti“ sehen, als Dirigentin des 10-köpfigen Lakkautettu Kylä-Orchesters, als forschende Musikerin in Projekten, die Kunst und Wissenschaft verbinden, und als Komponistin und Performerin in Tanzwerken und auf Theaterbühnen.

Anne-Mari Kivimäki spielt ihren ganz eigenen Musikstil, den sie auf dem noch in der Sowjetunion produzierten „Notka“-Akkordeon entwickelt hat. Seit 1997 tritt sie auf internationalen Festivals und Konzertbühnen auf, neben europäischen Ländern tourte sie ausgiebig in Russland. Darüber hinaus hat sie das Akkordeon nach Benin, Mosambik und in die Vereinigten Staaten transportiert.

Das Repertoire basiert auf karelischen Liedern und Liedern der Region Häme, die von der finnischen Geschichte inspiriert sind.

Anne-Mari Kivimäki: Gesang, Notka-Akkordeon

Silja Palomäki: Kantele & Gesang

Jani Snellman: Kontrabass