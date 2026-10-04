Finnish Radio Symphony Orchestra mit Sol Gabetta

Das Finnish Radio Symphony Orchestra ist unter Nicholas Collon in einem Konzert zu erleben, das nordische Klangkultur und spätromantische Ausdrucksintensität miteinander verbindet. Den Beginn des Abends gestaltet die wunderbare Sol Gabetta als Solistin in Edward Elgars Cellokonzert - dem Werk, das sie seit Beginn ihrer großen Karriere begleitet. Jean Sibelius’ e-Moll-Sinfonie op. 39 führt dessen expressive Linie weiter und imaginiert einen Raum voll dunklem Glanz, mit weiträumiger Dramatik und unverwechselbar nordischem Charakter.