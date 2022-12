Finnland – Unterwegs im Land der Bären

Kein anderes Lebewesen steht so für die Naturverbundenheit der Finnen und die vielfältigen Verflechtungen von Mensch und Tier wie der Bär.

Und so durchzieht das Nationaltier Finnlands unseren Vortrag wie ein roter Faden und begegnet uns in den vielfältigsten Situationen und Formen. Lassen Sie sich von Ruth und Jürgen Haberhauer mitnehmen auf ihre Reise zu den finnischen Naturschönheiten, in einsame Regionen dieses nur spärlich besiedelten Landes und hautnah zu kleinen Geschichten und großen Raubtieren.

Anmeldungen unter; Tel: 07135 965308 oder unter brackenheim@vhs-unterland.de