Aleksi Rajala wuchs in Finnland auf – wo die Winter lang, die Bevölkerung dünn und die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung rar sind.

Also spielte er Gitarre. Viel. Jetzt, als erfahrener Gitarrist und Songwriter, behauptet Aleksi, das Geheimnis des Glücks zu kennen. Und vielleicht tut er das auch – schließlich kommt er aus dem glücklichsten Land der Welt, acht Jahre in Folge.

Aber wie ist das in einem Land mit kalten, dunklen Wintern möglich? Aleksi antwortet mit Musik. Seine Lieder ziehen Zuhörer in eine groovige, gute Atmosphäre, reich an echten Instrumenten und organischer Schönheit.

Seine Konzerte verbinden virtuose Instrumentalstücke mit seelenvollen Momenten von Blues-Pop, Indie-Folk und Singer-Songwriter-Wärme – angereichert mit einem Hauch finnischen Witzes. Im Jahr 2025 begann Aleksi, Musik unter seinem eigenen Namen zu veröffentlichen, und brachte eine Band zusammen, um die Stimmung noch höher zu treiben.

Durch spielerische Geschichten und eine unverwechselbare musikalische Stimme zeigt Aleksi, dass Glück oft in den einfachsten Momenten des Lebens zu finden ist.