Finstere Gestalten oder Intelligenzbestien?

Öffentliche Führung mit Thomas Klingseis, Diplom-Biologe.

Ihr langgezogenes Krächzen ist typisch für den Herbst, wenn sie in großen Schwärmen über die Stadt ziehen. Bei Kälte und Nebel klingt es besonders melancholisch, der Sommer ist vorbei. Ein schlechter Ruf begleitet die Rabenvögel, die sich in unserem Raum immerhin auf sieben Arten verteilen. Sie gelten als hinterhältig, diebisch, sind mit dem Tod assoziiert und müssen als Metapher für viele, eher negative Eigenschaften herhalten. Etwas Ordnung zu bringen in Dichtung und Wahrheit, Volksmund, Aberglaube und moderne Wissenschaft ist das Anliegen dieser Führung. Rabenvögel gehören – aus gutem Grund – zu den Singvögeln. Sie sind außerordentlich sprachbegabt und liegen mit ihren Intelligenzleistungen wie die Papageien gleich hinter den Primaten und Walen.