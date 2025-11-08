FIRE! (S), Mats Gustafsson, Johan Berthling, Andreas Werliin – Jazz

Die Musik von Fire! sprüht vor Energie und Experimentierfreude – hier verschmelzen Free Jazz, Post-Rock, Psychedelic Rock und Noise zu einem mitreißenden Klangabenteuer! Das Trio um Mats Gustafsson sprengt mit seinem innovativen Ansatz für improvisierte Musik alle Grenzen: Wilde Jazz-Improvisationen treffen auf hyptnotische Grooves, elektronische Soundlandschaften und die unbändige Kraft des Rock. Jede Komposition ist ein emotionales Feuerwerk, geprägt von ekstatischen Saxophon-Ausbrüchen, wuchtigem Bass und explosivem Schlagzeugspiel. Fire! entfacht eine apokalyptische, manchmal düster-schöne Klangwelt, die Freiheit, Kreativität und pure Energie in sich vereint.