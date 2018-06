Christof und Vladi Altmann „Der Löwe lacht“

× Erweitern Kabirinett Christof Altmann Kabirinett Christof Altmann

Liederzirkus für Kinder von 4-10 Jahren.

Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina "aus der weltberühmten Zirkusfamilie Pepperoni" führen die Zuschauer gemeinsam durch ihren "geliebten Liederzirkus" Pepperoni-Wackelzahn. Also: "Hereinspaziert und nicht geniert!" ruft Direktor Wackelzahn und kündigt zusammen mit Ladulina als erste Attraktion den Löwen an. Doch der will erstmal nicht - ganz allein vor so vielen Menschen. Mit Hilfe der Zuschauer getraut er sich dann doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar.

Das Theaterstück „Der Löwe lacht“ feiert 2018 sein 25-jähriges Jubiläum und erlebt Mitte Oktober die 1000. Vorstellung.

Theater KABIriNETT - die Probierbühne a.d.L. - Spiegelberg-Großhöchberg