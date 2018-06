× Erweitern Hitboutique Kabirinett Hitboutique

Den Sommer-Sonntag-Vorabend 2018 beim Lümmelpicknick auf der Wiese direkt neben dem Theater Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg mit grillen, chillen und wechselndem Musikprogramm verbringen.

Die erste Möglichkeit den Sommer-Sonntag-Vorabend 2018 beim Lümmelpicknick auf der Wiese direkt neben dem Theater Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg zu verbringen, bietet sich am Sonntag den 8. Juli mit „Hitboutique“

Eine humoristische Konzertreise durch die deutsche Befindlichkeit.

Deutschsprachige Popmusik ist das Handbuch für ein erfolgreiches, glückliches, und erfülltes Leben, vielleicht sogar für eine bessere Welt. Von der Hitboutique Song für Song zusammengetragen, phantasievoll neu interpretiert und für jeden verständlich gemacht, entsteht die neue Bibel des Glücks. Sängerin und Cheftherapeutin Lea nimmt das Publikum persönlich an die Hand. Spielerisch gelingt es ihr, zusammen mit ihren drei Praxishelfern der Hitboutique (James an der Gitarre, Tobi am Bass und Andrew am Schlagzeug), selbst glücksresistente und hartgesottene Grübler mit einem hoffnungsvollen Lächeln in den nächsten Tag zu schicken. Von Luther über Lindenberg bis Jan Delay - erleben die Besucher einen bezaubernden und erleuchtenden Abend.

Theater KABIriNETT - die Probierbühne a.d.L. - Spiegelberg-Großhöchberg