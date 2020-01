Endlich FireAbend. Die Füße hoch. Ein Bierchen geknackt. Vielleicht noch eine kleine körperliche Ausgleichsbewegung zu den Strapazen des Tages oder Bierchenyoga, Powerzappen, auf jeden Fall aber Brain-cool-downing.

Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit einem herrlich knisternden Lagerfeuer und einem Stock-Würstchen-Drama über der spritzenden Glut? Wann haben Sie das letzte Mal die Flimmerkiste gegen ein Lagerfeuer ausgetauscht? Zugegeben die Flimmerkiste geht viel schneller an und raucht nicht so - im Normalfall. Thomas Weber geht an seinem FireAbend von Türchen zu Türchen der Feierabendrituale und stellt fest: unter jedem Dach ein Ach! Der einzig Normale bin ich! Und vielleicht Sie.

Um die Stimmung perfekt zu machen, kreist James Geier seine Runden um das Feuer. Er und seine Gitarre kennen sie alle, die Lieder, die der Lone-Some-Cowboy vor den Flammen summt und brummt und James kennt auch die Songs, die der gedankenverloren mit leerem Blick ins Feuer starrende Marlboro-Mann gerne gekannt hätte. Und wenn dann noch die Mahlzeit über der Glut und das Getränk im Hals zischt, kann man sagen: Endlich FireAbend!

Thomas Weber, der Theatermacher aus Großhöchberg, geht es in seinem neuen Sommer-Open-Air-Stück mit gemächlicher Feurigkeit an. Er sagt: „Es geht nichts über einen gemütlichen FireAbend in freier Natur.“ Recht hat er!

James Geier steht Weber bei dieser Neuproduktion des KABIriNETT zur Seite. Der Stuttgarter Gitarrist, mit schottisch-bajuwarischen Wurzeln (allein, das macht ihn schon sehenswert), studierte in Los Angeles und Stuttgart, war viele Jahre Teil des Comedy Trios "Backblech" und spielt in zahlreichen Bands. Diesen Sommer zupft er auf der Theaterwiese seine Gitarre. James Geier hat die Welt gesehen. Genau wie Weber, der aber nur seine kleine Welt in Großhöchberg. Dort zupft er zwar auch, aber nur Unkraut.