Fireton Peaks

Live Musik mit Mike Angelovsky & Frankie Owls

Reader's Irish Pub Göppingen Kirchstr. 25, 73033 Göppingen

Fireton Peaks ist ein Blues- und Roots-Duo, das Delta-Blues, Soul und Americana mit ehrlichem Songwriting, ausdrucksstarker Gitarrenarbeit und gefühlvollem Gesang verbindet.

Verwurzelt in Glauben, Tradition und echter Lebenserfahrung ist ihre Musik zeitlos und von Herzen kommend – sie trägt den Geist der Vergangenheit in die Gegenwart.

Von intimen Zuhörerräumen bis hin zu Festivalbühnen liefern Fireton Peaks authentische, emotionale Auftritte, die eine tiefe Verbindung zu jedem Publikum herstellen.

Info

Reader's Irish Pub Göppingen Kirchstr. 25, 73033 Göppingen
Konzerte & Live-Musik

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