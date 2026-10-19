Fireton Peaks ist ein Blues- und Roots-Duo, das Delta-Blues, Soul und Americana mit ehrlichem Songwriting, ausdrucksstarker Gitarrenarbeit und gefühlvollem Gesang verbindet.

Verwurzelt in Glauben, Tradition und echter Lebenserfahrung ist ihre Musik zeitlos und von Herzen kommend – sie trägt den Geist der Vergangenheit in die Gegenwart.

Von intimen Zuhörerräumen bis hin zu Festivalbühnen liefern Fireton Peaks authentische, emotionale Auftritte, die eine tiefe Verbindung zu jedem Publikum herstellen.