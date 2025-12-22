FireWorks. Celebrating 40 Years of Theaterhaus Stuttgart

Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart

The FireWorks Project

Uraufführung

40 Jahre Theaterhaus Stuttgart – was für ein stolzer Geburtstag! Und Ehrensache, dass auch die beiden Theaterhaus-Companies dem Mutterhaus einen extrastark funkelnden Glückwunsch schicken. Inspiriert von der großartigen Tradition des Theaterhauses als Konzertspielstätte, zündet The Fireworks Project im ersten Teil des Abends zehn bunte Tanz-Raketen. Die neuen Kreationen basieren allesamt auf Musikstücken, die nicht zuletzt für die künstlerische Identität des Theaterhauses mit seiner illustren Jazz-Tradition stehen.

